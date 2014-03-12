В Крыму российские военные отключили аппаратуру контроля за воздушным пространством

В Крыму российские военные потребовали от украинских отключить аппаратуру контроля за воздушным пространством, которая расположена в радиотехническом батальоне на Ай-Петри, сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

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«По периметру территории отдельного радиотехнического батальона "Ай-Петри" размещены 30 автоматчиков РФ. Российские военнослужащие в ходе переговоров с командиром батальона заявили, что, по их информации, возможны провокации со стороны третьей стороны в отношении украинских солдат, и они уполномочены обеспечить безопасность украинских военнослужащих. Потребовали выключить всю локацию. Аппаратура контроля за воздушным пространством отключена. Также под контролем российских военных находится пункт "Украэроруха"», - написал Селезнев на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Как сообщал УНИАН, ранее в среду к украинскому радиотехническому батальону прибыли два КамАЗа с российскими солдатами. Один был выставлен возле КПП украинской воинской части, второй заехал на территорию узла связи Черноморского флота РФ, который граничит с украинской частью.