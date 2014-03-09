Темиргалиев хочет наладить железнодорожное сообщение между Россией и АРК в обход Украины

14:27, 09 марта 2014
Политика
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Железнодорожное сообщение между Россией и Крымом может быть организовано через Краснодарский край, в обход Украины.

поезд

«Мы рассчитываем на перезагрузку железнодорожных потоков через паром на Кубань. Мы ожидаем, что будет быстрыми темпами строиться мост Крым-Кубань, чтобы крымчане не почувствовали дискомфорта при поездках из Крыма в Россию», –  заявил  в комментариях СМИ вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев, передает BlackSeaNews.

Темиргалиев сообщил, что, по данным властей Крыма, «Укрзализниця» заблокировала продажу железнодорожных билетов из Киева в Крым.

«Железная дорога Украины отключила базу по продаже железнодорожных билетов и отменила продажи этих билетов из Киева в Крым и обратно», – сказал он.

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