Темиргалиев хочет наладить железнодорожное сообщение между Россией и АРК в обход Украины

«Мы рассчитываем на перезагрузку железнодорожных потоков через паром на Кубань. Мы ожидаем, что будет быстрыми темпами строиться мост Крым-Кубань, чтобы крымчане не почувствовали дискомфорта при поездках из Крыма в Россию», – заявил в комментариях СМИ вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев, передает BlackSeaNews.

Темиргалиев сообщил, что, по данным властей Крыма, «Укрзализниця» заблокировала продажу железнодорожных билетов из Киева в Крым.

«Железная дорога Украины отключила базу по продаже железнодорожных билетов и отменила продажи этих билетов из Киева в Крым и обратно», – сказал он.