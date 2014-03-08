Российские военные штурмом захватили отдел «Щелкино» и выгнали семьи пограничников на улицу
Сегодня агрессивно настроенные российские военнослужащие штурмом захватили отдел украинской пограничной службы "Щелкино" в Крыму и, угрожая, выгнали семьи пограничников на улицу.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
Вооруженные российские спецназовцы ворвались в пограничного подразделения сегодня ночью. Во время нападения они избили старшего смены пограничных нарядов, который осуществлял дежурство и пытался сопротивляться, и захватили комнату хранения оружия, сообщили в пограничном ведомстве.
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«Продолжая бесчинства, нападающие ворвались и к квартирам, где проживают семьи пограничников», - говорится в сообщении.
Вооруженные русские отобрали мобильные телефоны у начальника отдела пограничной службы, его жены и других офицеров. Угрожая оружием, они приказали всем собрать вещи и покинуть территорию отдела.
В настоящее время подразделение захвачено российскими военными.