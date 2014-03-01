Парламент Крыма создал из бывших беркутовцев подразделение по охране общественного порядка "Беркут"
Верховный Совет Крыма создал в пятницу спецодразделение по охране общественного порядка ”Беркут”, которое будет подчинено исключительно республиканским властям.
Об этом сообщил первый вице-премьер Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
”Вчера поздним вечером (вечером 27 февраля – УНИАН) я встречался с бойцами ”Беркута”, где договорились о создании крымского специального подразделения по охране общественного порядка ”Беркут”, которое будет подчинено исключительно республиканским властям. Сегодня (28 февраля) депутаты Верховного Совета Крыма уже приняли соответствующее решение”, - написал Темиргалиев на своей странице в соцсети ”Фейсбук”.
Как сообщал УНИАН, новый министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расформировал спецподразделение милиции ”Беркут”, постановил провести аттестацию четырех тысяч сотрудников и создать новое подразделение.
Заседания крымского парламента, здание которого в четверг утром заняли вооруженные люди, 27 и 28 февраля проходили без участия прессы.