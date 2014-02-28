Вооруженные люди массово покидают аэропорт Симферополь, которую они патрулировали с ночи

Об этом УНИАН сообщают очевидцы.

“Люди погружаются в грузовые автомобили без объяснений. А пожилые женщины с георгиевскими ленточками, которые также находились в аэропорту, кричат: “Россия! Россия! Зачем ты нас оставляешь!", “ - сказал собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, с ночи 28 февраля в аэропорту Симферополя пребывает несколько десятков людей в военной форме с автоматами. Кроме того, в аэропорту присутствует группа людей с георгиевскими ленточками. Все они говорят, что охраняют территорию от возможного прибытия "бандеровцев" с материковой Украины.

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Депутат Верховного Совета Крыма Владимир Клычников заявлял, что в аэропорту Симферополя находятся не российские военные, как об этом пишут в СМИ, а крымские отряды самообороны.