Вооруженные люди массово покидают аэропорт Симферополь, которую они патрулировали с ночи
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков массово покидают территорию аэропорта Симферополя, которую они патрулировали с сегодняшней ночи.
Об этом УНИАН сообщают очевидцы.
“Люди погружаются в грузовые автомобили без объяснений. А пожилые женщины с георгиевскими ленточками, которые также находились в аэропорту, кричат: “Россия! Россия! Зачем ты нас оставляешь!", “ - сказал собеседник УНИАН.
Как сообщал УНИАН, с ночи 28 февраля в аэропорту Симферополя пребывает несколько десятков людей в военной форме с автоматами. Кроме того, в аэропорту присутствует группа людей с георгиевскими ленточками. Все они говорят, что охраняют территорию от возможного прибытия "бандеровцев" с материковой Украины.
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Депутат Верховного Совета Крыма Владимир Клычников заявлял, что в аэропорту Симферополя находятся не российские военные, как об этом пишут в СМИ, а крымские отряды самообороны.