Пограничники подтвердили, что границу пересекли более 10 российских военных вертолетов

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Государственная пограничная служба Украины информирует, что сегодня в ходе охраны государственной границы постом технического наблюдения был отслежен перелет из Керченского направлении на высоте до 1 километра более 10 российских военных вертолетов в Украине.

Как отметили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы, в пункте пропуска «Кача» было оформлено три вертолета, в отношении которых была подана соответствующая заявка ЧФ РФ.

Другие вертолеты, которые пересекли государственную границу Украины, нарушили требования соответствующих двусторонние соглашения, отмечается в сообщении.