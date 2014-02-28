Пограничники подтвердили, что границу пересекли более 10 российских военных вертолетов
В нарушение двусторонних соглашений границу Украины пересекли 7 российских военных вертолетов, тогда как разрешение имели только 3 вертолета.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
Государственная пограничная служба Украины информирует, что сегодня в ходе охраны государственной границы постом технического наблюдения был отслежен перелет из Керченского направлении на высоте до 1 километра более 10 российских военных вертолетов в Украине.
Как отметили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы, в пункте пропуска «Кача» было оформлено три вертолета, в отношении которых была подана соответствующая заявка ЧФ РФ.
Другие вертолеты, которые пересекли государственную границу Украины, нарушили требования соответствующих двусторонние соглашения, отмечается в сообщении.