Януковича на кораблях и других объектах ЧФ нет - СМИ
16:32, 24 февраля 2014Политика
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Виктора Януковича, которого Верховная Рада объявила отстраненным от должности президента Украины, на объектах и кораблях Черноморского флота (ЧФ) нет.
Януковича на кораблях и других объектах ЧФ нет - СМИ
Ранее в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что Янукович якобы находится в Севастополе, в бухте Казачья, где дислоцируется бригада морской пехоты ЧФ, передают РИА «Новости» со ссылкой на информированный военный источник.
«Ни на кораблях, ни на других объектах ЧФ Януковича нет», – сказал собеседник агентства.
Арсен Аваков, на которого парламент Украины временно возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел, сообщил на своей странице в Facebook, что Янукович объявлен в розыск.
Ранее служба безопасности Украины заявила, что не располагает информацией о местонахождении Януковича.
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