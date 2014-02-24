Януковича на кораблях и других объектах ЧФ нет - СМИ

Ранее в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что Янукович якобы находится в Севастополе, в бухте Казачья, где дислоцируется бригада морской пехоты ЧФ, передают РИА «Новости» со ссылкой на информированный военный источник.

«Ни на кораблях, ни на других объектах ЧФ Януковича нет», – сказал собеседник агентства.

Арсен Аваков, на которого парламент Украины временно возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел, сообщил на своей странице в Facebook, что Янукович объявлен в розыск.

Ранее служба безопасности Украины заявила, что не располагает информацией о местонахождении Януковича.