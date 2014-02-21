На Майдане действует третья сила, провоцирующая активистов и силовиков - экс-начальник разведки

На Майдане Незалежности действует третья сила, которая провоцирует обе стороны, ее представители и стреляют в протестующих.

Такое мнение высказал бывший начальник Главного управления разведки Александр Скипальский в интервью ”КоммерсантЪ-Украина”.

”МВД фактически делает вид, что не замечает, как у него под носом действуют уголовные группировки по согласованию с отдельными представителями власти. Поэтому большинство сотрудников силовых структур, которые работают на Майдане, дезориентированы и не до конца понимают, что происходит. Да и майдановцы тоже, судя по всему, не понимают, что здесь действует третья сила, которая провоцирует обе стороны. Вот эта третья сила и есть террористы в полном понимании этого слова. Потому что они работают с целью запугивания населения”, - отметил он.

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Он уточнил, что под ”третьей силой” имеются в виду наемники.

”Это бандиты, которые за деньги стреляют в людей. СБУ и МВД следовало бы их задержать, но они, к сожалению, этого не делают... Я считаю, это наемники”, - добавил бывший начальник Главного управления разведки.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, количество погибших во время столкновений в центре Киева увеличилось до 77 человек.