Виновных в смертях украинцев привлекут к международной ответственности - Керри

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Джона Керри.

"Народ Украины и международное сообщество привлечет к ответственности виновных в том, что произошло", - цитирует Керри УП.

По его словам, насилие на улицах Киева вызывает у него "чувство гнева и боли".

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"Народ Украины заслуживает гораздо лучшего, чем бессмысленной смерти и страданий на улицах одного из крупнейших городов Европы", - добавил он.

"Насилие должно прекратиться. Мы однозначно осуждаем применение силы против гражданских лиц со стороны сил безопасности, и настоятельно призываем отозвать эти силы", - сказал Керри.

"Соединенные Штаты уже приступили к реализации санкций путем объявления запрета на поездки для тех украинцев, которые ответственны за насилие", - отметил он.

Керри также отметил, что протестующие должны реализовывать свои права мирным путем.

Он предостерег от втягивания армии в конфликт: "Мы призываем украинскую армию оставаться верной своему неполитичному наследству и профессиональным традициям".

"Нет времени для балансирования на грани войны или трюкачества. Президент Янукович должен немедленно провести серьезные переговоры с лидерами оппозиции ради создания нового временного правительства, который будет иметь широкую поддержку".

"Это - единственный способ начать тяжелые, но необходимые конституционные и экономические реформы, которые нужны Украине", - отметил Керри.