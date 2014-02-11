Суд отказал Тимошенко в удовлетворении жалобы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила председательствующий судья Коминтерновского районного суда Антонина Юрьева.

Судья приняла во внимание мнение представителей Качановской колонии, прокуроров, которые во время слушания выразили убеждение, что решение комиссии Качановской колонии от 17 января 2014 года об отказе в смягчении режима Тимошенко является законным и обоснованным.

Судья постановила, что заседание комиссии прошло без нарушений.

Юрьева прибавила, что Тимошенко может подать документы на смягчение режима через 1 год после объявления решения об отказе в удовлетворении этой жалобы.

Постановление может быть обжаловано на протяжении 7 дней со дня его оглашения.

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Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года в связи с ухудшением состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

30 декабря 2013 года Тимошенко подала в администрацию колонии заявление об изменении режима пребывания, которое допускает свободный выход в город. По словам защитника Сергея Власенко, любое лицо, отбывшее треть своего наказания, имеет право на облегчение режима пребывания.

17 января ГПтС проинформировала, что комиссия Качановской исправительной колонии (№ 54) отказала Тимошенко в смягчении условий содержания.