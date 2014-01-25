Тернопольский областной совет признал Народную Раду Украины

«Действующая власть себя полностью дискредитировала, а поэтому все властные полномочия на себя берет Народная Рада, созданная 19 января на Майдане Незалежности в Киеве», - сказал председатель облсовета Василий Хоминец.

Также депутаты своим решением рекомендовали местным советам безотлагательно созвать внеочередные сессии для рассмотрения вопроса о признании Народной рады Украины коллегиальным органом, уполномоченным представлять интересы народа Украины, а также самостоятельного выполнения делегированных полномочий местных органов государственной власти.

Также депутаты запретили проводить на территории области мероприятия с участием Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, других правоохранительных органов с использованием специальных средств, оружия и военной техники, направленных на ограничение прав граждан на проведение мирных собраний.

Этим же решением депутаты обратились в Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ и международному сообществу с просьбой помочь украинскому народу сохранить демократический строй и не допустить окончательного установления в Украине диктатуры и узурпации власти Президентом Украины.

Как сообщал УНИАН, Народная Рада Украины как коллегиальный орган, уполномоченный представлять интересы народа Украины, сегодня также признали Львовский областной и городской советы.