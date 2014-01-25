Дональд Туск: Единство Украины под угрозой
Премьер-министр Польши Дональд Туск видит угрозу разделения в Украине.
Об этом он заявил в Сейме, передает "Польское радио".
"Это утверждение очень двусмысленное, когда оно звучит из уст человека, который несет ответственность за такое положение дел. Мы не сомневаемся, что действия администрации Президента Януковича и его поведение привели к этому критическому моменту, когда единство украинского государства оказывается под вопросом", - подчеркнул Туск.
Премьер заявил о дальнейшей поддержке европейского выбора Украины. Однако добавил, что украинцев ждет "долгий марш".
"Украина как богатый и спокойный сосед - это условие для Польши необходимое для чувства нашей безопасности. Украина разодранная внутренней борьбой, и внутренне разделенная, рано или поздно, должна означать очень серьезную проблему для всего региона, не только для украинцев", - добавил Туск.
25 января польский премьер будет говорить о ситуации в Украине с презтидентом Европейского совета Херманом ван Ромпеем.