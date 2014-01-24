На Грушевского возобновляется противостояние

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, они вновь подожгли всю цепь шин, которые находятся на первой баррикаде - от колоннады стадиона Динамо до прилегающих домов с другой стороны улицы .

Со стороны митингующих в сторону милиции летят петарды и в небольшом количестве «коктейли Молотова».

В свою очередь, сотрудники МВД подсвечивают прожекторами территорию, на которой находятся протестующие. Время от времени раздаются взрывы, похожие на светошумовые гранаты, слышны выстрелы, характерные для травматического оружия.

Также правоохранители с помощью фонарей направленного действия просвечивают крыши и окна прилегающих к месту противостояния домов.

Всего на ул.Грушевского и прилегающих холмах находятся около 1,5 тыс. митингующих. Также подъехали две машины скорой помощи.