На Грушевского сгорел магазин, людей с верхних этажей эвакуировали

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, информация о пожаре поступила сегодня, 23 января, в 07.00.

В ходе спасательной операции пожарные эвакуировали 4 человек с верхних этажей.

Тушение пожара осложнялось невозможностью подъезда пожарно-спасательных подразделений к горящему зданию.

Ориентировочная площадь пожара составила 40 кв.м.

«Вероятной причиной возгорания стало использование открытого огня вблизи здания, который наблюдается из-за сжигания автомобильных покрышек», - говорится в сообщении.

Окончательные причины и материальный ущерб устанавливает следствие.

На месте происшествия работали 4 отделения пожарно-спасательных подразделений и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

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Позже Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило , что «пожарные, спасали от огня жилой дом на Грушевского, делали это под шквалом камней и бутылок с зажигательной смесью. Эти опасные предметы бросали в них участники массовых беспорядков. Своими телами и щитами их защищал «Беркут».

Как говорится в сообщении, «по словам заместителя начальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Валерия Бориса, благодаря помощи правоохранителей они смогли локализовать пожар и не допустить беды. Ведь здание на Грушевского, которое горело , деревянное. Если бы пожар вовремя не остановили, то сгорел бы целый квартал. Еще одной серьезной причиной таких последствий стали баррикады, ведь на место происшествия не доехала бы пожарная техника».

Как сообщал УНИАН, 22 января протестующие устроили «линию огня» через ул. Грушевского, зажигая автопокрышки. Это было сделано, чтобы черный дым мешал спецназовцам атаковать протестующих.