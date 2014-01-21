Несмотря ни на что, МИД надеется на продолжение диалога с ЕС и на подписание Ассоциации

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«Мы надеемся, что в ближайшее время диалог будет продолжен с Европейским Союзом. И продолжен в том смысле, что мы сможем найти путь, чтобы подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на взаимовыгодных условиях», - в частности, отметил он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, что депутаты от Партии регионов называют законы «16 января» «европейскими», а иностранные должностные лица их критикуют, и не считает ли МИД такую позицию двойными стандартами по отношению к Украине, Перебыйнис отметил: «Сейчас анализируется иностранный опыт по этому вопросу. Думаю, что в ближайшее время соответствующие разъяснения относительно этого будут предоставлены».

На вопрос о наличии в МИД информации по поводу того, читали ли европейские политики законы «16 января», то есть имеют ли они представление о содержании и сути данных законов, Перебыйнис ответил: «Мы надеемся, что, конечно, если кто-то комментирует, то ознакомлен с данными законами».

На вопрос: «Какое мнение МИД по поводу того, отвечают ли поправки к «законам 16 января», уже вступившие в силу, стандартам европейского законодательства?» Перебийнис ответил: «Насколько я знаю, Министерство юстиции в ближайшее время, я думаю, должно прокомментировать эти вопросы. Мы, конечно, анализируем материал. Пока еще у нас комментария нет по этому поводу».

Также, отвечая на вопрос: «Если европейские политики высказываются в поддержку митингующих, то, по мнению МИД, они таким образом поддерживают украинских радикалов и экстремистов?», Перебийнис сказал: «Конечно, мы анализируем заявления иностранных политиков, и с моей точки зрения, краеугольным пунктом в заявлениях иностранных партнеров, в частности, из стран ЕС и США есть именно призыв к всеобъемлющему диалогу и демократическому решению нынешней ситуации. Поэтому я бы не стал говорить, что в заявлениях они поддерживают кого-то конкретно. Звучат призывы к диалогу, и эти призывы как раз лежат в том русле, в котором высказывается и Президент Украины, который призвал общество к диалогу».

Кроме того, на вопрос, считает ли МИД ситуацию относительно Украины «провалом» европейской дипломатии в том контексте, что мы шли к Европейскому Союзу, готовили документы, а затем приостановили этот путь, и теперь приняли «законы 16 января», Перебыйнис ответил: «Скорее, нужно европейским дипломатам задавать этот вопрос. Очень общий вопрос. Диалог с Европейским Союзом будет продолжен. Я считаю, что некорректно говорить о «провале» ни с одной, ни с другой стороны».

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, Верховная Рада приняла закон депутатов-регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника ”О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и в процессуальные законы относительно дополнительных мер по защите безопасности граждан”, который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, разрешает закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их близких родственниках или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.

На следующий день Президент Виктор Янукович подписал данные законы, 21 января они были обнародованны в официальной прессе.

Сегодня Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей призвала власть Украины начать конструктивный диалог, который даст возможность избежать дальнейшей эскалации напряженности, и приостановить применение законов «16 января», которые могут серьезно ограничить основные права человека в Украине.