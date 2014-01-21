В рамках дела о массовых беспорядках расследуют стрельбу в журналистов – Яценюк

18:10, 21 января 2014
Политика
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Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что в рамках дела о массовых беспорядках расследуются факты стрельбы в митингующих и журналистов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом тысячам майдановцам возле ГПУ сообщил председатель Политсовета «Батькивщины» Арсений Яценюк, после того, как они с руководителем фракции ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком вышли из ГПУ после встречи с Пшонкой.

Яценюк напомнил, что два дня назад МВД разрешило бойцам спецподразделения «Беркут» применять огнестрельное оружие на поражение.

«Не дай Бог, хоть одна жертва. Это будет та красная черта, из-за которой мы уже никогда не вернемся в мирное русло», - заявил Яценюк.

«Так же стрельба по людям резиновыми пулями, что запрещено законом, стрельба по журналистам, прицельная стрельба от «Беркута» - это преступление», - подчеркнул председатель Политсовета «Батькивщины».

Как сообщил Яценюк, генпрокурор заявил им, что в рамках возбужденного уголовного дела о массовых беспорядках эти факты расследуются.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им перекрыли правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

Сегодня утром между митингующими и правоохранителями стали священники, и столкновения прекратились.

Милиция открыла уголовное производство по статье ст.294 Уголовного кодекса Украины – массовые беспорядки.

В МВД заявили, что на сегодняшний день с 19 января за медицинской помощью обратилось 119 работников органов внутренних дел, 80 госпитализировані.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 21 января, с 16.00 19 января киевские врачи оказали помощь 122-м участникам акций протеста, в настоящее время 50 пациентов находятся в стационарах больниц.

Вместе с тем в Штабе национального сопротивления заявили, что только за прошедшие сутки в медицинскую службу и к мобильным бригадам, которые находятся возле баррикад на Грушевского, обратилось 1,4 тыс. пострадавших.

Также во время столкновений на Грушевского были ранены около 30 журналистов.

Гильза, резиновые пули и шрапнель, которыми снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' обстреливают из травматического оружия журналистов и протестующих на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 р
Гильза, резиновые пули и шрапнель, которыми снайперы спецподразделения милиции "Беркут" обстреливают из травматического оружия журналистов и протестующих на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 р / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Стрелки спецподразделения милиции ''Беркут'' держат в руках травматическое оружие на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Стрелки спецподразделения милиции "Беркут" держат в руках травматическое оружие на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 

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