В рамках дела о массовых беспорядках расследуют стрельбу в журналистов – Яценюк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом тысячам майдановцам возле ГПУ сообщил председатель Политсовета «Батькивщины» Арсений Яценюк, после того, как они с руководителем фракции ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком вышли из ГПУ после встречи с Пшонкой.

Яценюк напомнил, что два дня назад МВД разрешило бойцам спецподразделения «Беркут» применять огнестрельное оружие на поражение.

«Не дай Бог, хоть одна жертва. Это будет та красная черта, из-за которой мы уже никогда не вернемся в мирное русло», - заявил Яценюк.

«Так же стрельба по людям резиновыми пулями, что запрещено законом, стрельба по журналистам, прицельная стрельба от «Беркута» - это преступление», - подчеркнул председатель Политсовета «Батькивщины».

Как сообщил Яценюк, генпрокурор заявил им, что в рамках возбужденного уголовного дела о массовых беспорядках эти факты расследуются.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им перекрыли правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

Сегодня утром между митингующими и правоохранителями стали священники, и столкновения прекратились.

Милиция открыла уголовное производство по статье ст.294 Уголовного кодекса Украины – массовые беспорядки.

В МВД заявили, что на сегодняшний день с 19 января за медицинской помощью обратилось 119 работников органов внутренних дел, 80 госпитализировані.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 21 января, с 16.00 19 января киевские врачи оказали помощь 122-м участникам акций протеста, в настоящее время 50 пациентов находятся в стационарах больниц.

Вместе с тем в Штабе национального сопротивления заявили, что только за прошедшие сутки в медицинскую службу и к мобильным бригадам, которые находятся возле баррикад на Грушевского, обратилось 1,4 тыс. пострадавших.

Также во время столкновений на Грушевского были ранены около 30 журналистов.