Львовские силовики благодарны жителям города за блокаду

Как передает Gazeta.ua уже больше суток продолжается блокирование львовянами силовиков.

Выезд из милицейской базы на улице Стрыйской люди забаррикадировали подручными материалами, в частности, резиновыми покрышками, подтянули туда бочки, в которых жгут костры.

На улице минусовая температура и метет снег. Люди подносят митингующим горячий чай и еду.

На территории спецподразделения "Беркута" забастовщики видели около 15 бойцов, двое из них были с автоматами.

Среди протестующих ходят молодые люди и призывают утром заблокировать все админздания в городе Львове. Часть людей их поддерживает, а некоторые называют провокаторами. В то же время никаких конфликтов на месте событий не возникало.

Бойцы внутренних сил, когда возле них нет руководства, благодарят митингующих за то, что они блокируют и не дают выехать на Киев.

Есть информация, что в 3-4 часа ночи руководство львовских силовиков таки попытается вывезти своих бойцов к столице.