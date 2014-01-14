Я под стражей только потому, что дал переночевать подозреваемому в избиении Чорновол - Насиковский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Насиковский заявил сегодня в интервью журналистам во время перерыва в заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривал его жалобу на меру пресечения.

«Я здесь нахожусь только потому, что пустил человека переночевать. Да, я подтверждаю это. Так что теперь за это в тюрьму сажать?», - сказал Насиковский.

Он добавил, что не в обиде на Чорновол. «Я ее не знаю. Мне ее по-человечески жаль, варварское преступление совершено в отношении нее. Но я какое отношение к этому имею?», - подчеркнул Насиковский.

Он также напомнил, что Котенко, когда приехал к нему домой, ничего о случившемся ему не сказал, хотя и «был очень расстроен, был не в себе». По словам Насиковского, зная характер Котенко, он уверен, что тот никогда бы не поднял руку на женщину. По мнению Насиковского, инцидент между Черновол и Котенко мог быть бытовой ситуацией.

«Или его подставили. Я никогда не видел Котенко в драке», - добавил Насиковский.

Размышляя над тем, почему автомобиль Котенко оказался в Броварах, Насиковский предположил, что иномарка могла бы быть остановлена, если бы поехала в Киев, потому что имела существенные повреждения.

Отвечая на вопрос, кому может быть выгодно его нахождение под стражей, Насиковский сказал, что на его месте может оказаться каждый.

«Власть просто нахватала людей, поскольку была дана команда сверху. Они не выпустят меня только потому, что народ на Майдане начнет кричать, мол, вот «титушек» выпускают», - считает подозреваемый.

Он также проинформировал, что, будучи задержанным фактически с 25 декабря, был допрошен лишь 7 января. По словам Насиковского, суд и следствие не приняли во внимание то, что он по собственной инициативе создал в Интернете пост, через который призывал Котенко добровольно прийти в милицию и дать показания, неоднократно звонил ему на мобильный.

Также, отметил Насиковский, следствие не удосужилось установить, в какое время, на какие телефонные номера и откуда он звонил со своего мобильного телефона.

Кроме того, по словам адвоката, следователи не захотели установить, в какое время он снимал и ставил сигнализацию, уходя и возвращаясь в свою квартиру. Более того, как подчеркнул Насиковский, позже выяснилось, что якобы все записи, касающиеся сигнализации, за последнюю перед его задержанием неделю кто-то стер.

После оглашения апелляционным судом решения об отказе изменить Насиковскому меру пресечения с ареста на освобождение под залог присутствовавшие в зале его друзья и знакомые стали возмущаться, в частности, один из знакомых Насиковского сообщил журналистам, что свидетели «до 6 января бегали за следователем, чтобы подтвердить алиби Насиковского».

«Где правда в этой стране?», - возмущались друзья подозреваемого.

Насиковский посоветовал им «с этим вопросом обратиться к Виктору Федоровичу Януковичу».

Перед началом судебного заседания в коридоре суда матери Насиковского стало плохо, и ей вызвали бригаду скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом. В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении журналистки.

27 декабря суд избрал меру пресечения в виде ареста четырем из них - Александру Храмцову, Насиковскому, братьям Сергею и Александру Котенко.

При этом лишь один из них - Сергей Котенко - непосредственно присутствовал на месте происшествия, в автомобиле Porsche Cayenne, который таранил машину Чорновол. Остальные подозреваемые заявляют о наличии алиби.

Сегодня, 14 января, Апелляционный суд Киева оставил под стражей Сергея Котенко и Насиковского.