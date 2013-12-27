Четвертый подозреваемый в деле Чорновол также получил 2 месяца СИЗО - СМИ

Причем сам он настаивает на том, что у него есть алиби.

Во время судебного заседания Насиковский рассказал о том, что в тот вечер он был в магазине, где покупал продукты, потом поехал домой к учительнице на урок английского, сообщил "Украинской правде" корреспондент "Громадського ТБ", который присутствует в зале суда.

Насиковский также отметил, что когда подъехал к дому учительницы, посмотрел на часы, чтобы понять, опоздал он или нет. Циферблат показывал 22:20.

Урок английского длился около часа, отметил подозреваемый. После этого он поехал домой. Двери в подъезд ему помогла открыть консьержка, поскольку его руки были заняты покупками.

По теме: СМИ: Суд арестовал третьего подозреваемого по делу Чорновол

Поднимаясь в квартиру, Насиковский говорил по телефону со своим партнером-адвокатом и договорился, что они продолжат разговор по скайпу. Зайдя в помещение, подозреваемый разогрел себе ужин, включил скайп и продолжил общаться с партнером-адвокатом.

Позже к нему приехал подозреваемый Сергей Котенко, чтобы переночевать.

Во время заседания Насиковский сказал, что работает адвокатом.

На суде в пользу подозреваемого свидетельствовала его учительница английского и партнер-адвокат. Консьержка прийти на суд отказалась.