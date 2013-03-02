У Присяжнюка заявляют, что его заместителя никто не арестовывал

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия-руководитель аппарата Михаил Чужмир отвергает обвинения во взяточничестве и опровергает информацию о задержании, опубликованную газетой «Зеркало недели». Сведения о своем увольнении чиновник тоже опровергает. Сейчас замминистра находится на рабочем месте и выполняет свои прямые обязанности. Об этом, в телефонном разговоре с журналистом ИА «AgroNews», сообщил лично Михаил Чужмир.

Сегодня в газете «Зеркало недели» появилась статья, в которой утверждается, что замминистра аграрной политики и продовольствия Михаил Чужмир задержан за взятку. Чтобы выяснить – правдива эта информация, журналисты связались с Михаилом Чужмиром по телефону. Выяснилось, что заместитель министра сейчас находится на рабочем месте. Он возмущен неправдивой информации в СМИ, но воспринимает ее с иронией.

«Я опровергаю информацию о задержании и вообще то, что написано в статье о Министерстве. Также я удивлен информацией о моем, якобы, сотрудничестве с зернотрейдерами или молочниками - это не входит в перечень моих профессиональных обязанностей ... Что касается моего якобы увольнения, то хочу сказать, что я сейчас нахожусь на рабочем месте и выполняю возложенные на меня обязанности», – отметил Михаил Чужмир.

Также замминистра опроверг информацию о том, что его якобы задержали в собственном кабинете. Михаил Чужмир подчеркнул, что его рабочий кабинет находится на 7 этаже, а не на пятом, как отмечается в статье «Зеркала недели». Никаких ограничений, чтобы прийти к нему на прием, нет.

«Я не знаю, откуда взялась информация о том, что силовые органы задерживали меня в собственном кабинете. Думаю тот факт, что автор статьи не владеет информацией о том, где именно я работаю, а также, что никаких ограничений, чтобы прийти ко мне на прием нет, говорит сам за себя.

Вообще, для меня странно, что такая уважаемая газета, как «Зеркало недели», может подавать заведомо ложную информацию, которая вредит не только мне лично, но и целой отрасли. Наверное, пора редакции проверить профессиональную пригодность своих кадров, или же обратить внимание на вероятность коррупции в своем издании. Со своей стороны я оставляю за собой право защищать свою честь и достоинство всеми законными методами», -отметил замминистра.