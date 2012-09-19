Регионал - журналистам: Закон нужен, чтобы вы не писали фигню

Об этом он заявил, общаясь с участниками движения "Честно", которые принесли в главный офис Партии регионов профайлы на кандидатов-нарушителей из избирательного списка "регионалов", сообщает Украинская правда. Сухой случайно оказался рядом, когда движение "Честно" передавало сотрудникам офиса Партии регионов перечень нарушителей критериев движения, входящих в список Партии регионов.

"Закон о клевете обязательно будет принят, с изменением норм наказания в сторону уменьшения", - заявил Сухой. "Не мне вам рассказывать, сколько стоит политическая чернуха или порнуха. Закон нужен, чтобы вы не писали фигню", - сказал он.

Как пример Сухой привел телеканал ТВi, "где одна чернуха на власть". На реплику присутствующих о том, что Совет Европы выступает против введения уголовной ответственного за клевету, Сухой заявил: "Пусть Совет Европы займется Чехией или Британией, где есть такая норма, а не учит нас жить".

В течение 19 сентября "Честно" планирует передать такие же документы другим политсилам - "Батькивщине", "Удару", КПУ, "Свободе" и "Украине вперед".