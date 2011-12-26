Коновалюк готовит проект закона «О полиции»

В Украине готовится проект закона Украины «О полиции».

Об этом сообщил один из соавторов законопроекта - народный депутат Украины Валерий КОНОВАЛЮК во время встречи с правоохранителями Донецкой области, приуроченной ко Дню милиции, который в этом году совпал с 20-летним юбилеем основания МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, В.КОНОВАЛЮК при поддержке Украинского благотворительного правозащитного фонда сотрудников и ветеранов органов внутренних дел «Будущее в доброте» поздравил и вручил денежные премии сотрудникам и ветеранам МВД Донецка и области, а также родственникам милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

На встречах с правоохранителями в Донецке, Докучаевске, Волновахе, поселках Володарское и Мангуш В.КОНОВАЛЮК рассказал о подготовке проекта закона Украины «О полиции», который увидит свет в 2012 году.

Обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, В.КОНОВАЛЮК отметил, что знает о проблемах милиции не понаслышке, так как среди его близких есть капитан милиции. Отсутствие топлива, проблемы с материально-техническим обеспечением, дефицит квалифицированных, опытных кадров – эти проблемы, отметил парламентарий, будут учтены в новом законе об украинской полиции, одним из соавторов которого он является.

«При создании этого документа мы изучаем опыт европейских государств, таких как Чехия, Франция, Италия, где работа полиции поставлена на должном уровне, учитываем вопросы социальной защиты стражей порядка, детально продумываем защиту от коррумпированности и злоупотреблений на службе, стараемся взять лучшее из опыта отечественной милиции, найти пути решения кадровых вопросов. Ведь сегодня средний возраст следователя составляет 24 года. Так не должно быть», - рассказал депутат.

По мнению В.КОНОВАЛЮКА, «новый министр МВД Виталий ЗАХАРЧЕНКО очень ответственный и инициативный человек, он очень серьезно относится к этой фундаментальной реформе».

Как подчеркнул депутат, «недопустимо, когда милиция находится на таком, скажем, остаточном принципе финансирования. Не хватает материально-технического обеспечения, очень низкий уровень оплаты труда работников милиции, нет мотивации».

По его словам, по инициативе Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в стране началось реформирование правоохранительных органов, которым предыдущая власть практически не уделяла внимания и загнала в глубочайший кризис.

«Эти реформы ждали своего часа 20 лет, предыдущая команда вообще не занималась этими вопросами и оставила нам лишь разрушенную экономику и огромные долги. Нынешняя команда от власти имеет желание и силы вывести украинское государство из кризиса и обеспечить достойный уровень жизни каждому украинцу», - подчеркнул В.КОНОВАЛЮК.