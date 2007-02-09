Левочкин вышел сразу в дамки

Руководитель аппарата премьер-министра Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня стал членом Партии регионов, он также включен в состав политсовета партии.

Об этом УНИАН сообщили в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, С. ЛЕВОЧКИН возглавил аппарат премьер-министра Украины в октябре 2006 года.

Справка УНИАН. До назначения на должность руководителя аппарата премьер-министра 34-летний С. ЛЕВОЧКИН в 1996-1999 гг. работал в коммерческих структурах, а также являлся исполнительным директором Благотворительного фонда содействия социально-экономическому развитию Донецкой области. В 2001-2002 годах - помощник Президента Украины. С июня 2002 года по январь 2005 года - 1-й помощник Президента Украины. На выборах в парламент 2006 года С. ЛЕВОЧКИН баллотировался по списку Народной партии.

[ назад ]