Ж/д билеты подорожают на 50+10+10+10%

Цены на билеты на железнодорожные перевозки пассажиров с 1 июня 2006 года планируется повысить на 50%. Об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Василий ГЛАДКИХ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, дальше планируется повысить тарифы на пассажирские ж/д перевозки на 10% - с 1 января 2007 года, затем еще на 10% - с 1 апреля и опять на 10% - с 1 июля 2007 года.

Он отметил, что повышение тарифов заложено в финансовом плане «Укрзализныци», который планируется рассмотреть и утвердить в Кабинете Министров в ближайшую среду, 19 апреля.

В.ГЛАДКИХ, в частности, сообщил, что проезд в купейных вагонах нефирменного поезда по маршруту Киев-Днепропетровск с 1 июня подорожает с 29,13 до 43,70 грн. с НДС и страховкой, но без комиссионных; Киев-Львов - с 33,03 до 49,55 грн., Киев-Одесса - с 34,99 до 52,50 грн., Киев-Симферополь - с 49,84 до 74,76 грн.

В плацкартных вагонах стоимость билетов на маршруте Киев-Днепропетровск повысится на 9 грн., Киев-Львов - на 10,29 грн., Киев-Одесса - на 10,93 грн., Киев-Симферополь - на 15,63 грн., сообщил В.ГЛАДКИХ.

Он отметил, что пока озвучил планы на ближайшие, 2006-2007, годы, однако для того, чтобы выйти на нулевую рентабельность по пассажирским перевозкам, тарифы на сегодня необходимо повысить в 2,9 раза.

Относительно грузовых перевозок В.ГЛАДКИХ сообщил, что тарифы на грузовые перевозки будут повышаться, исходя из повышения уровня инфляции, на соответствующий процент. В то же время, по его словам, если будет дефляция, тарифы снижаться не будут.

Как отметил гендиректор «Укрзализныци», он не боится снижения пассажиропотока в связи с повышением тарифов на ж/д перевозки, поскольку тарифы «Укрзализныци» имеют запас, исходя из того, что автобусные и другие тарифы значительно выше.

Как сообщал УНИАН, по словам министра транспорта и связи Виктора БОНДАРЯ, Министерство транспорта и связи Украины совместно с Министерством экономики изучает возможность повышения цен на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на 40% в 2006 году. «Ожидается, что в этом году тарифы будут подняты на 40-50%, и это скажется на увеличении фактической стоимости билетов на 5-20 грн.», - сказал министр.

В то же время, ранее, 31 марта, В. ГЛАДКИХ сказал, что повышение тарифов на пассажирские перевозки не будет. «Украинская железная дорога - государственная, и исправно выполняет социальную функцию. Нет еще у людей той достойной заработной платы, чтобы покупать дорогие билеты», - сказал он.