Насиров просит суд восстановить его в должности председателя ГФС

Он подал в суд на Кабинет министров и Государственную фискальную службу.

Роман Насиров просит суд восстановить его в должности председателя Государственной фискальной службы Украины.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, в суд поступил иск Насирова к Кабинету министров, второй ответчик - Государственная фискальная служба. Истец просит суд признать противоправным и незаконным распоряжение Кабмина от 31 января 2018 года «Об освобождении Насирова Р.М. от должности председателя Государственной фискальной службы Украины», а также просит восстановить его в должности.

Кроме этого, Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

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«Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью и служебным положением и служебный подлог — ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины), его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.