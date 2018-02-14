Саакашвили в Нидерландах получил документ, позволяющий ему проживать и работать в ЕС (фото)

Это произошло в Нидерландах, куда он прибыл навестить свою семью.

Лидеру партии «Движение новых сил» Михеилу Саакашвили предоставили удостоверение личности, которое позволяет ему проживать и работать в странах-членах Евросоюза.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытии в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, которое дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 12 февраля правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, при задержании политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

Впоследствии на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

13 февраля во время пресс-конференции в столице Польши Варшаве Саакашвили заявил, что в ближайшие дни планирует увидеться с семьей в Нидерландах, а затем заниматься политической деятельностью в Европе.