Британия не пересмотрит визовый режим с Украиной до выхода из Евросоюза - МИД Украины

Между тем директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев выразил надежду, что украинские дипломаты смогут «вплотную подойти к вопросу визовой либерализации» со стороны Британии.

Великобритания не будет пересматривать визовые отношения с Украиной до своего выхода из Евросоюза, известного как Brexit.

Читайте такжеКатар упростил визовый режим для украинцевОб этом директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил в интервью интернет-изданию "ЕвроПравда".

"Ситуация с британскими визами, которая существует сейчас, вряд ли изменится до марта 2019 года, то есть до тех пор, пока Британия не завершит выход из ЕС", - сказал он.

По словам Погорельцева, до Brexit британские власти не будут заниматься пересмотром визовых отношений с Украиной.

«Мы получили четкий сигнал по этому поводу», - сказал Погорельцев.

"В то же время мы будем думать и работать с британскими коллегами. И у меня есть большая надежда, что мы сможем вплотную подойти к вопросу визовой либерализации со стороны Британии", - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года посол Великобритании а в Украине Джудит Гоф заявляла, что правительство Украины должно обратиться к правительству Великобритании по поводу возможности упрощения визового режима.

20 сентября 2017 года британский министр по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан признал, что визовый режим с Великобританией для граждан Украины является неудовлетворительным.