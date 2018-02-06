Нардепа Рыбалку "поймали" на неуплате алиментов дочери - СМИ

Тем временем, председатель парламентской фракции, в которую входит Рыбалка – Олег Ляшко, заявил, что депутатов-неплательщиков алиментов необходимо лишать мандатов.

Народный депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка имеет задолженность по выплате алиментов.

Продолжение темы: Депутат Рыбалка уверяет, что платит алименты на ребенка

Читайте такжеЗаберут права и не пустят за границу: закон об усилении ответственности за неуплату алиментов вступил в силуКак сообщает «Украинская правда», об этом свидетельствует информация из официального реестра должников.

Так в реестре фигурирует Рыбалка Сергей Викторович 1978 года рождения.

По имеющейся информации, исполнителем решением о взыскании денежных средств является Шевченковский районный отдел государственной исполнительной службы города Киев Главного территориального управления юстиции в городе Киеве (номер ИП - 55630198).

Следует отметить, что по данным из открытых источников, в 2006 году Рыбалка заключил брак с Анной Буткевич, а в марте 2013 года их семейные отношения прекратились. От брака у Рыбалки осталась дочь Роксолана 2009 года рождения.

Тем временем, председатель парламентской фракции, в которую входит Рыбалка – Олег Ляшко, заявил, что депутатов, которые не платят алименты, нужно лишать мандатов.

«Как вообще человек может покупать себе машины и ездить отдыхать, когда его дети голодают? Всех аморальных евнухов, которые бросили своих детей, нужно лишить всех роскоши!!», - написал он в Facebook.

Напомним, в декабре прошлого года новая девушка Сергея Рыбалки - Анастасия Байбородина, разместила в своем фотоблозі фотографии на фоне билборда с ее изображениями в центре Нью-Йорка. Среди изображений были и фото с нардепом Рыбалкой.

Тогда СМИ написали, что это он так поздравил любимую с днем рождения, хотя мать девушки заявила, что он не имеет никакого отношения к билборду.

Как сообщал УНИАН, в Украине запустили реестр неплательщиков алиментов. С 6 февраля вступили в силу законодательные новации в сфере усиления ответственности злостных неплательщиков алиментов, в том числе начнет полноценно функционировать публичный реестр таких лиц.