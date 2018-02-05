Порошенко внес в Верховную Раду представление на назначение новых членов ЦИК (документ)

В представлении содержится 14 кандидатур.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении на странице председателя ВР Андрей Парубий в Facebook.

«Только что президент Украины внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку», - отметил председатель ВР.

Парубий также обнародовал текст представления с перечнем кандидатов.

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Президент вносит представление на замену ранее внесенного (3 июня 2016 года) о назначении на должности членов ЦИК Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой.

Представлять представление на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Представление датировано 5 февраля.