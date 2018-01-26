Апелляционный суд Англии отложил вынесение решения по жалобе Украины относительно "долга Януковича"

Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России до окончательного завершения судебного процесса.

Апелляционный суд Англии отложил вынесение решения в судебном процессе относительно так называемого "долга Януковича".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Апелляционный суд Англии завершил слушания апелляционной жалобы, поданной Украиной на решение, вынесенное в марте 2017 года в порядке упрощенного производства английским Высоким судом в пользу доверительного управляющего (трасти), который действует в интересах Российской Федерации, в судебном процессе в отношении еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов США, которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года. В течение 5 дней, пока длилось заседание, команда юридических советников Украины привела весомые правовые аргументы для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных Судей Апелляционного суда. После завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок. О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения", - говорится в сообщении.

В Минфине вместе с тем подчеркнули, что Украина доверяет английскому судопроизводству и, как и раньше, уверена в достижении положительного результата судебного процесса, который был начат по указанию России в целях реализации масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины. Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России до окончательного завершения судебного процесса.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов в январе 2016 года. Украина считает этот кредит был «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, тогда как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта 2017 года текущего года Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованности аргументов Украины в этом деле, однако 23 июня Украина подала в британский Апелляционный суд необходимые документы для обжалования этого решения.