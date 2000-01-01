Экс-игрок Шахтера предлагает бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за расизма

"Я думаю, это хорошая идея. И над ней надо будет серьезно подумать, если до 2018 года ФИФА и УЕФА ничего не сделают для решения проблемы. Будет интересно посмотреть, что произойдет, если идея Яя материализуется. Что бы подумали болельщики, узнав, что темнокожие футболисты пропустят чемпионат мира?

Я жил восемь лет в Украине и не сталкивался с чем-то подобным. Должен сказать, "Шахтер" - винаток в Восточной Европе. Там много бразильцев, и к ним относятся хорошо. Подобных ситуаций там никогда не возникало ", - отметил футболист, пишет Украинская правда.

"Думаю, расизм - проблема, связанная с российским футболом. Там есть и другие примеры. Фанаты" Зенита "говорили, что не хотят видеть у себя черных игроков. Расизм концентрируется в России", - сказал Ферни.

Напомним, что во время матча 3-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Майнчестер Сити" (1:2) болельщики российского клуба оскорбляли расистскими выкриками Яя Туре и Фернандиньо.