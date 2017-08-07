У Польши нет информации о растущем национализме в Украине - Ващиковский

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский не согласен с тем, что на западе Украине усиливаются "националистические тенденции".

Об этом сообщил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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"Я не соглашусь. Один из моих заместителей несколько дней назад был во Львове. И у нас нет информации о растущем национализме в Украине. Конечно, конфликт подогревает антироссийские настроения на всей территории Украины. Но роста национализма, в том числе антипольского, мы не видим", – сказал он.

Также Ващиковский отметил, что Украина "безотчетно пытается сформулировать, нащупать свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма".

"Но наш совет: не стройте историческую идентичность на личности, например, Шухевича. От этого могут пострадать европейские устремления Украины", - заявил глава МИД Польши.

Также он отметил, что в совместной истории Польши и Украины есть же личности, которые сделали много добра.

Комментируя свои слова о том, что "с Бандерой Украина в Европу не войдет" Ващиковский отметил, что по-прежнему ждет возможности возобновить эту дискуссию с Украиной.

"Я по-прежнему жду возможности возобновить с украинцами эту дискуссию. Есть же у нас опыт примирения с немцами. Ждем ответа от Украины. В то же время могу сказать, что для поляков, хотя они в курсе этой проблемы, она не ключевая. Мы помним. Мы не забудем о Волынской резне, мы знаем, что идет прославление УПА. Но это не значит, что мы забудем, насколько независимая и суверенная Украина важна для безопасности в нашей части Европы. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с Украиной и поддерживать ее", - сказал польский министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина не сможет войти в Европу до тех пор пока не будет решены исторические вопросы и вопросы статуса польских меншинств.

Отметим, что Ващиковский по сути повторил слова председателя правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского, который считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины.