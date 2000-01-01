В ЦИК «на пиво» ​​зашли с десяток регионалов
00:00, 01 января 2000Политика
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В ЦИК прибыли около десятка народных депутатов от Партии регионов.
Главный "дирижер" шутит с журналистами
Среди них Михаил Чечетов, Владимир Макеенко, Эльбрус Тедеев, - сообщает Украинская правда.
На вопрос журналиста, с чем связан визит в ЦИК, Чечетов ответил: "Мы гуляли по городу, день такой хороший. Видим - сюда пошли представители" Свободы "и мы решили, что хорошие люди в плохие места не ходят. Дай, думаем , тоже зайдем, может, пива нальют. Мы на рынке побывали, картофеля купили ".
На вопрос, не зашли ли они на митинг оппозиции, Чечетов ответил: "Какой митинг? Оппозиция же отменила митинги в следующих выборов".
По информации УП, ЦИК в субботу может установить результаты выборов в многомандатном округе.
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