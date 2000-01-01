Среди них Михаил Чечетов, Владимир Макеенко, Эльбрус Тедеев, - сообщает Украинская правда.

На вопрос журналиста, с чем связан визит в ЦИК, Чечетов ответил: "Мы гуляли по городу, день такой хороший. Видим - сюда пошли представители" Свободы "и мы решили, что хорошие люди в плохие места не ходят. Дай, думаем , тоже зайдем, может, пива нальют. Мы на рынке побывали, картофеля купили ".

На вопрос, не зашли ли они на митинг оппозиции, Чечетов ответил: "Какой митинг? Оппозиция же отменила митинги в следующих выборов".

По информации УП, ЦИК в субботу может установить результаты выборов в многомандатном округе.