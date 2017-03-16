Украинские националисты объединились: "Свобода", ПС и "Нацкорпус" подписали манифест (фото)

16 марта ВО "Свобода","Национальный корпус" (бывший "Азов" - УНИАН.) и ”Правый сектор” подписали документ об объединении.

Под "Национальным манифестом" (именно так называется документ - УНИАН.) подписались Олег Тягнибок, Андрей Тарасенко и Андрей Билецкий, передает пресс-служба "Свободы".

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"Когда власть будет принадлежать националистам ‒ мы этот манифест реализуем", - говорится в сообщении. В манифесте, в частности, говорится, что Украина должна направить усилия на создание нового Европейского единства ‒ Балто-Черноморского Союза; - признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии и разорвать с ней дипломатические отношения; законодательно признать ОРДЛО оккупированными территориями и разработать реальный план освобождения Крыма и Донбасса от оккупантов.