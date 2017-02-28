Уволен полковник СБУ, руководивший задержанием одного из "бриллиантовых прокуроров"
Полковник Дмитрий Нескоромный, который руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров», уволен из Службы безопасности Украины.
Об этом сообщил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак в Facebook.
«Вчера уволен с должности заместителя начальника главка «К» #СБУ Д.Нескоромный. Это кадровое решение принято по представлению первого заместителя председателя СБУ - начальника главка «К» Демчины. Полковник Нескоромный как тогдашний мой заместитель руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров», - написал он.
Трепак отмечает, что «летом прошлого года Нескоромного сначала фактически отстранили от выполнения служебных обязанностей (как в свое время меня), а сейчас уволили с выведением в распоряжение руководителя СБУ».
При этом он утверждает, что этого увольнения Павел Демчина добивался практически с момента прихода в главк «К».
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Трепак напомнил, что в прошлом году был также уволен с должности сотрудник СБУ, который был старшим группы, которая проводила обыск у бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
«Некоторых других сотрудников главка «К», которые работали по делу «бриллиантовых прокуроров», правильно «растасовали» по должностям», - написал Трепак.
По его словам, «вчерашнее решение теперь формально (поскольку фактически это было сделано раньше) завершило полную «зачистку» круга сотрудников СБУ, которые имели отношение к реализации дела «бриллиантовых прокуроров».
«Можно утверждать, что в этой части Демчина выполнил свои обязательства перед Шокиным, при генпрокурорстве которого под кадровую зачистку попали следователи и прокуроры, которые расследовали указанное дело»,- отметил Трепак и добавил: «Что-то мне подсказывает, что сейчас интересные процессы происходят и с самим делом «бриллиантовых прокуроров». Подозрительно тихо проходит его рассмотрение».
Справка УНИАН. Бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.
Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
4 января 2016 года Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.