В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы», - написала она.

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Ранее Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter сообщило о встречах четырех рабочих групп Трехсторонней контактной группы.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что Украина во время заседания Трехсторонней контактной группы 26 августа снова потребует допуска представителей Международного комитета Красного Креста к заключенным на оккупированных территориях Донбасса и к поиску пропавших без вести.