В "Народном фронте" сделали заявление по вчерашней крымской провокации Путина
Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде выступила с заявлением относительно последних событий в Крыму, в которой заявила, что на вчерашнюю российскую провокацию нужно реагировать адекватно, не поддаваясь шантажу.
"10 августа террористический режим Российской Федерации совершил очередное военное преступление против Украины. Московский тиран Владимир Путин обвинил Украину в “террористическом акте”, - который наше государство не могло, не собиралось и не имело нужды совершать. Для обоснования этого геббельсовского обвинения российские спецслужбы совершили кровавый спектакль в Крыму; похитили и пытали гражданина Украины в Запорожской области", - напомнили в НФ.
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При этом фракция НФ призвала власти и общественность Украины реагировать на эту провокацию Кремля взвешенно и принципиально.
"Нечего было ждать от России чего-то другого. Мы всегда заявляли, что угроза широкомасштабного наступления и терроризма со стороны Москвы будет сохраняться, пока Путин при власти. Сейчас президент Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны должны принять адекватные меры обороны. "Народный фронт" готов поддержать такие мероприятия верховного главнокомандующего в парламенте, готов к принципиальным кардинальным решениям в национальных интересах Украины. Если будет созываться внеочередное заседание Верховной Рады для ответа на действия Кремля, "Народный фронт" поддержит такую инициативу", - говорится в заявлении.
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При этом партия "Народный фронт" призывает мобилизовать всю дипломатическую систему Украины для привлечения международного внимания к угрозам со стороны Кремля - в каждой мировой столице. Необходимо использовать непостоянное членство Украины в Совете безопасности ООН для привлечения высочайшего мирового внимания. Соответствующие меры нужно немедленно инициировать в рамках других международных организаций, отметили в партии.
"Мы категорически против того, чтобы Украина делала любые политические или дипломатические уступки в результате вчерашней провокации россиян. Агрессивная ложь Путина никак не меняет факта российской оккупации Крыма и Донбасса, факта ежедневных российских обстрелов на фронте. Следовательно, не может быть и речи об одностороннем выполнении Украиной "Минских соглашений", о никакие законодательные изменения под шантажом агрессора. Мы не позволим продажным популистам использовать парламентскую трибуну для подыгрывания Путину", - заявляют в НФ.
"Если Москва угрожает выйти из переговорного процесса - надо не идти на уступки в этом процессе, а, наоборот, сильнее принуждать Россию к миру. "Народный фронт" требует дальнейшего расширения и продления экономических санкций против РФ, введенных Украиной и Западом. Мы также в дальнейшем настаиваем на постоянном усилении обороноспособности и приоритетном финансировании АТО", - добавили во фракции.