В "Народном фронте" сделали заявление по вчерашней крымской провокации Путина

"10 августа террористический режим Российской Федерации совершил очередное военное преступление против Украины. Московский тиран Владимир Путин обвинил Украину в “террористическом акте”, - который наше государство не могло, не собиралось и не имело нужды совершать. Для обоснования этого геббельсовского обвинения российские спецслужбы совершили кровавый спектакль в Крыму; похитили и пытали гражданина Украины в Запорожской области", - напомнили в НФ.

Читайте такжеПорошенко поручил привести в повышенную боеготовность подразделения у границы с Крымом и на Донбассе

При этом фракция НФ призвала власти и общественность Украины реагировать на эту провокацию Кремля взвешенно и принципиально.

"Нечего было ждать от России чего-то другого. Мы всегда заявляли, что угроза широкомасштабного наступления и терроризма со стороны Москвы будет сохраняться, пока Путин при власти. Сейчас президент Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны должны принять адекватные меры обороны. "Народный фронт" готов поддержать такие мероприятия верховного главнокомандующего в парламенте, готов к принципиальным кардинальным решениям в национальных интересах Украины. Если будет созываться внеочередное заседание Верховной Рады для ответа на действия Кремля, "Народный фронт" поддержит такую инициативу", - говорится в заявлении.

Читайте такжеПровокация в Крыму: Путин дал сигнал, что хочет решить будущее Украины без участия Киева – западные эксперты

При этом партия "Народный фронт" призывает мобилизовать всю дипломатическую систему Украины для привлечения международного внимания к угрозам со стороны Кремля - в каждой мировой столице. Необходимо использовать непостоянное членство Украины в Совете безопасности ООН для привлечения высочайшего мирового внимания. Соответствующие меры нужно немедленно инициировать в рамках других международных организаций, отметили в партии.

"Мы категорически против того, чтобы Украина делала любые политические или дипломатические уступки в результате вчерашней провокации россиян. Агрессивная ложь Путина никак не меняет факта российской оккупации Крыма и Донбасса, факта ежедневных российских обстрелов на фронте. Следовательно, не может быть и речи об одностороннем выполнении Украиной "Минских соглашений", о никакие законодательные изменения под шантажом агрессора. Мы не позволим продажным популистам использовать парламентскую трибуну для подыгрывания Путину", - заявляют в НФ.

"Если Москва угрожает выйти из переговорного процесса - надо не идти на уступки в этом процессе, а, наоборот, сильнее принуждать Россию к миру. "Народный фронт" требует дальнейшего расширения и продления экономических санкций против РФ, введенных Украиной и Западом. Мы также в дальнейшем настаиваем на постоянном усилении обороноспособности и приоритетном финансировании АТО", - добавили во фракции.