"Самопомич" требует уволить Пристайко из МИД из-за его заявления о выборах на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Самопомич".

В сообщении отмечается, что "Пристайко в интервью "Голосу Америки" заявил о том, что Украина должна провести выборы на оккупированных территориях уже этим летом, а также о том, что в результате таких выборов могут быть избраны нынешние террористы, поскольку они "имеют сейчас определенное влияние на территориях", а украинцам "придется жить с этим", «придется искать возможность взаимодействовать с ними: и в парламенте, и в правительственных структурах, и в местных структурах".

"Самопомич" считает такие заявления заместителя министра "недопустимыми, не соответствующими национальным интересам Украины, угрожающими государственному суверенитету, и сделанными с превышением полномочий".

При этом во фракции отмечают, что парламент Украины не давал согласия на проведение выборов на территории, фактически оккупированной Российской Федерацией.

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В то же время отмечается, что народные депутаты из фракции "Самопомич" Олег Березюк, Егор Соболев, Иван Мирошниченко, Оксана Сыроид "сейчас ведут переговоры с представителями Государственного департамента США, Пентагона, Белого дома, конгрессменами и сенаторами, поясняя смертельную опасность для украинской государственности в связи с проведением подобных "выборов".

В "Самопомочи" отмечают, что выборы в Донецке и Луганске возможны только после полного восстановления суверенитета Украины на всей территории Донецкой и Луганской областей и устранения последствий российской оккупации, что потребует много времени и усилий.

"Говорить о выборах на оккупированных территориях сейчас, когда там стоят российские танки и "Грады", когда "суверенитет" осуществляют ФСБ и ГРУ, а населению усиленно промывают мозги, является содействием плана Кремля", - убеждены в "Самопомочи".

В связи с этим фракция требует "отзыва заместителя министра Пристайко из командировки, его немедленного увольнения, а также отчета министра иностранных дел перед парламентом относительно отстаивания государственных интересов представителями министерства".

Как известно, ближайшее заседание Верховной Рады Украины состоится 10 мая 2016 года.