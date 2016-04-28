Порошенко: Война больше не является оправданием того, что у нас кризис в экономике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе выступления перед административно-хозяйственным активом Херсонской области.

«Война больше не является оправданием того, что у нас кризис в экономике», - убежден президент.

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По словам Порошенко, все реформы должны быть продолжены новым правительством и должны быть направлены на то, чтобы в Украине субъекты хозяйствования получили надлежащий уровень защиты.

«Экономический рост должен привести к увеличению доходов», - сказал президент.

«Ожидаем сообщения о росте промпроизводства и роста ВВП. Пора заканчивать экономический кризис и переходить к росту», - подчеркнул Порошенко.