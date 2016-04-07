Процесс экстрадиции Савченко в Украину еще не запущен – Петренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Юридические процедуры, которые может применять Министерство юстиции - это исключительно экстрадиция. Она определена конвенцией... На сегодняшний день этот процесс не запущен. Продолжается процесс политических переговоров", - добавил Петренко.

При этом он подчеркнул, что на данный момент Украина предпринимает попытки договориться о возвращении Савченко на политическом уровне, и такие переговоры проходят в закрытом режиме.

"Сейчас происходят переговоры (с российской стороной – ред.) на дипломатическом и политическом уровнях. Юридические процедуры пока не применяются, для этого нужны соответствующие решения как родственников, так и адвокатов Савченко. Переговоры проходят в закрытом режиме. Как только будет какая-то публичная информация, мы ее предоставим", - сказал министр.

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В свою очередь сестра Савченко Вера в эфире телеканала "112 Украина" сообщила, что Российская Федерация настаивает на юридическом решении вопроса по обмену украинской летчицы.

"Маме сообщили, что есть, как минимум, два пути и один из них – юридический. Это признать вину, признать приговор российского суда, написать заявление, по конвенции пройти этапирование и отбывать наказание", - отметила она.

Однако, уверена Вера Савченко, если пойти этим путем, ее сестру не освободят. "Будут какие-то другие юридические процедуры", - говорит она.

В то же время, по словам Веры Савченко, относительно политического решения вопроса - продвижения нет, ведутся переговоры.

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Как сообщал УНИАН, вчера один из адвокатов Савченко Илья Новиков сообщил, что его подзащитная может вернуться в Украину через несколько недель.

Приговор Савченко, которую в России незаконно признали в убийстве двух российских журналистов, вступил в силу 5 апреля. С этого дня у украинских властей появилась юридическая возможность подавать запрос к российским властям на экстрадицию Савченко в Украину.

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