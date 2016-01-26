"У Украины очень хороший премьер. Нет причин для его замены" - Карл Бильдт
19:06, 26 января 2016Политика
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Арсений Яценюк является хорошим премьер-министром, и причины для его замены отсутствуют, написал в электронном письме изданию Dagens Nyheter бывший премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт во вторник, 26 января.
Карл Бильдт / УНИАН
Отвечая на вопросы издания, Карл Бильдт также заявил, что не собирается работать в Кабинете министров Украины, а информация о якобы возможном его назначении на должность главы правительства в Киеве, распространенная ранее рядом СМИ, является обычной «уткой».
«У Украины очень хороший премьер. Нет причин для его замены», - написал шведский политик.
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