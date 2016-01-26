"У Украины очень хороший премьер. Нет причин для его замены" - Карл Бильдт

Отвечая на вопросы издания, Карл Бильдт также заявил, что не собирается работать в Кабинете министров Украины, а информация о якобы возможном его назначении на должность главы правительства в Киеве, распространенная ранее рядом СМИ, является обычной «уткой».

«У Украины очень хороший премьер. Нет причин для его замены», - написал шведский политик.