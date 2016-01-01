Более 3 тысяч человек провели факельное шествие и вече на Майдане ко дню рождения Бандеры (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим участники акции с зажженными факелами прошлись по центральным улицам столицы.

В рамках шествия участники акции кричали "Проводнику украинской нации трижды: Слава! Слава! Слава!", "Мы Бандеровцы! Мы идем!", "Помни чужак - здесь хозяин украинец".

Люди несли зажженные факелы, государственные флаги, красно-черные флаги, флаги "Свободы", "Правого сектора", "Конгресса украинских националистов" и другие.

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В начале колонны молодая девушка несла портрет самого Бандеры. За спиной у нее националисты развернули большой красно-черный флаг.

Участники акции несли уже традиционные для таких мероприятий плакаты с изображением Бандеры. На плакатах можно было увидеть такие высказывания Бандеры как: "Наши идеи - это наша самая большая сила!", "Нашей средой стало уже соревнование, содержанием нашей жизни - борьба", "ОУН одолевает к народовластию и социальной справедливости".

Собравшиеся также призвали власти к освобождению всех политзаключенных.

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В начале колонны ехала машина со звуковой системой. Организаторы акции призывали почтить героев АТО и кричали: "Бандера придет - порядок наведет!".

Колонна прошла по бульвару Шевченко в направлении Бессарабской площади, а затем направилась на Майдан Независимости для проведения вече.

В ходе выступлений националисты вспомнили празднование этой даты в предыдущие годы, поскольку в этом, 2016 году, состоялась уже юбилейное, десятое факельное шествие. У стелы выступали народные депутаты от партии ВО "Свобода", "Конгресса украинских националистов", представители военно-политического движения "Правый сектор", участники АТО на Донбассе и другие участники факельного шествия.

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В частности, участники митинга отмечали сильный дух украинской нации в борьбе с российской агрессией на востоке Украины. Они также отметили, что Украина должна рассчитывать на собственные силы и должна лелеять веру в Бога. Кроме того, с импровизированной сцены активисты цитировали слова Бандеры. "С москалями не может быть общего языка", - заявили организаторы вече.

Участники акции отметили, что украинцев в этот холодный вечер "согревает непреодолимый украинский дух". В связи с этим националисты отстаивают позицию: "Получишь Украинское государство, или погибнешь за него!". Также националисты заявляли, что "только единство приведет к победе".