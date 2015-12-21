Консультаций на политическом уровне между Украиной, Россией и ЕС о ЗСТ не будет - Климкин

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе в комментарии журналистам по завершении консультаций.

В то же время, по его словам, возможность продолжения консультаций на техническом уровне является предметом дальнейшего обсуждения.

"Перед нашей встречей я сказал, что не очень оптимистично отношусь к сегодняшним переговорам, учитывая решения, идущие из Москвы. Сейчас мы не видим дальнейшего пространства для консультаций на министерском уровне. Будут продолжены отдельные шаги на экспертном уровне - это предмет дальнейших договоренностей, но сейчас самый четкий фокус - на 1 января, на том, как мы начнем имплементировать зону свободной торговли", - сказал министр.

Читайте такжеЕврокомиссар: Россия не показала "достаточной гибкости" в консультациях относительно ЗСТ между Украиной и ЕС

По словам Климкина, "российская позиция сегодня не отличалась конструктивностью по ключевым направлениям".

"Я просто приведу пару примеров. Относительно технических стандартов торговли, опять же, есть требование на 10 лет отложить, без каких-либо соображений, введение стандартов в так называемых российской стороной чувствительных сферах. В других, так называемых нечувствительных, она говорит о переходном периоде на пять лет. Даже на простой вопрос: "если эта сфера нечувствительная, почему вообще нужен переходный период, и почему он пять лет, а не один год», никакого ответа, более-менее разумного, мы не получили", - детализировал он.

Касаясь вопроса санитарных и фитосанитарных стандартов, министр отметил, что Россия по-прежнему настаивает на полной инспекции "всей нашей системы и говорит, что российская система функционирует почти идеально". "При этом мы имеем сегодня целую кучу политически мотивированных запретов экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Россию. Не говоря уже о таможенном администрировании, где Россия хочет получать всю, я действительно не шучу, всю информацию о торговле между ЕС и Украиной", - сообщил Климкин.

По его мнению, если это происходит в цивилизованной среде, это происходит тогда, когда у вас есть подозрение". "Но получать всю информацию, во-первых, непонятно, для чего она нужна, а во-вторых, и у наших европейских коллег, и у нас возникает подозрение, что эта информация пойдет прямой дорогой не в российскую таможенную службу, а, условно, в ФСБ и другие органы. Это - наиболее простые примеры", - отметил глава украинского МИД.

Также, по словам Климкина, российская сторона потребовала "юридически обязывающие вещи, которые отрезают нас и ЕС от любой эффективной имплементации зоны свободной торговли". "Иногда это доходит до смешного, поскольку российская сторона требует от ЕК и Украины то, чего она не требует от других стран", - добавил он.

При этом Климкин подчеркнул, что "на каждом этапе сегодняшних консультаций у нас была общая с Европейской комиссией позиция". "При чем общая по каждому вопросу. Это свидетельствует о реальной политической ассоциации, которая уже практически работает, об общей позиции и о том, что с 1 января мы начнем полномасштабную имплементацию зоны свободной торговли", - уверил он.

Читайте такжеУ Путина заявили, что переговоры Украина-ЕС-РФ продолжатся после 1 января на новых условиях

В этой связи министр сообщил, что уже есть "много дополнительных идей, которые будут реализовываться и в плане помощи Европейской комиссией, и в плане того, как отдельные страны-члены ЕС будут к этому привлечены".

"Эти полтора года переговоров были сложными, и я очень благодарен нашей команде, которая их вела, и хочу сегодня, пользуясь случаем, выразить большую благодарность", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, Украина, Евросоюз и Россия сегодня, 21 декабря, проводили трехстороннюю встречу в Брюсселе для достижения договоренности о неприменении торговых ограничений со стороны РФ в отношении нашей страны в связи с имплементацией зоны свободной торговли с ЕС. Встреча, по данным Климкина, завершилась безрезультатно.

В свою очередь глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что переговоры Украина-ЕС-РФ продолжатся после 1 января, но на новых условиях.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке ведения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, который действовал в рамках ЗСТ СНГ.