В Павлограде на выборах городского головы 55,5% получил Вершина, 44,5% Терехов – данные экзит-пола КМИС

Таковы данные независимого экзит-пола ТСН, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу телеканала «1+1».

Выборка экзит-пола состоит из избирателей, которые проголосовали на избирательных участках на территории соответствующего города и является репрезентативной для каждого отдельно взятого города в целом. Применялась методика «тайного голосования». Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

В Павлограде было опрошено 2724 респондентов на 40 избирательных участках.

Вместе с тем, второй тур выборов прошел при крайне низкой явке избирателей на участки.

Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что наблюдается сверхнизкая явка избирателей на участки во время повторного голосования на местных выборах. По его словам, вполне вероятно, что явка составит около 30%. “И тогда, на мой взгляд, возникнет вопрос о целесообразности сохранения мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства, которая используется для выборов мэров крупных городов”, - сказал председатель ЦИК.