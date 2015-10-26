Порошенко: Местные выборы показали, что попытка России создать пятую колонну потерпела крах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в Киеве на совместной с министром торговли США Пенни Прицкер пресс-конференции.

“Реванш недемократических сил, которыми нас так пугали, не состоялся. Я еще раз хочу поблагодарить за ответственность в выборе украинского народа, который сейчас поддержал демократические силы, поддержал реформы. Причем в этой позиции не произошел и раскол Украины, который многие предрекали. Потерпела крах попытка России создать внутри пятую пророссийскую колонну, которая также не состоялась”, - сказал он.

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По словам президента, отмена выборов в Мариуполе является неприемлимой, и соответствующие изменения в законодательство позволят провести выборы в Мариуполе и Красноармейске.

Порошенко заявил, что голос подавляющего большинства избирателей был отдан проукраинским силам в местных советах.