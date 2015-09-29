Юрий Ехануров избран кандидатом в мэры Киева от партии "Видродження"

Соответствующее решение было утверждено во время конференции Киевской городской организации политической партии “Видродження”, которая состоялась в столице во вторник, передает пресс-служба партии.

“Юрий Иванович Ехануров десятки лет работал в структурах “Киевгорстроя”, он знает город, каждое его здание. На посту Премьер-министра он обеспечил колоссальный рост экономики, дал стране мощный толчок к развитию и движению вперед. Сегодня Ехануров знает, как гарантировать Киеву мир, безопасность, порядок и, что главное, как возродить наш город после десятков лет неумелого управления. Мы уверенно поддерживаем этого кандидата и скоро увидим настоящий расцвет нашей столицы. Юрий Ехануров – больше чем мэр”,- заявил председатель политической партии “Видродження” Виктор Бондарь.

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В свою очередь Юрий Ехануров поблагодарил присутствующих за поддержку и оказанную поддержку.

“В свое время я считал, что надо разграничивать дела и политику. Но потом понял – если ты не интересуешься политикой, она в конце концов займется тобой. Когда я приехал на съезд “Видродження”, то увидел здесь людей, с которыми плодотворно работал всю жизнь. Это люди, которые сделали себя сами, руководили, которые успешно руководят большими коллективами. Сегодня именно предприниматели и бизнес в первую очередь заинтересованы в установлении в Украине мира, стабильности, преодолении коррупции. Только при этих условиях они получат возможность нормально работать. И мы поможем нашим предпринимателям, тем, кто двигает украинскую экономику вперед, это сделать”, – сказал во время конференции Юрий Ехануров.

Во время конференции также был утвержден список из 81 кандидата от партии “Видродження” на выборах в городской совет Киева.

Юрий Ехануров – украинский политик, государственный деятель, в 2005-2006 годах занимал должность Премьер-министра Украины, народный депутат Украины 3-го, 4-го и 5-го созывов. С 2009 по 2010 годы был первым заместителем Главы Секретариата Президента Украины, с декабря 2007 по июнь 2009 – Министром обороны Украины.