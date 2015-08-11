СБУ попросили проверить причастность Вилкула к сепаратистской деятельности
Народный депутат Андрей Денисенко обратился к председателю СБУ Василия Грицака с депутатским обращением относительно проверки фактов причастности к сепаратистской деятельности нардепа и бывшего главу Днепропетровской облгосадминистрации Александра Вилкула.
Об этом Денисенко написал на свой странице в Фесбук, добавив к сообщению скан своего обращения к СБУ.
«Направил обращение на главу СБУ, чтобы служба проверила причастность Вилкула к сепаратистской и антигосударственной деятельности», - написал Денисенко.
«Судя по его связям и поведению, Сашок возглавляет не очень духовную, подпольно-ссыкливую часть московской пятой колонны. Но такие наиболее опасны - стреляют подло в спину», - добавил Денисенко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Днепропетровской области был размещен билл-борд, на котором был изображен Александр Вилкул вместе с бывшим нардепом Олегом Царевым и скандально известным байкером «Хиругом», личным другом Путина.
Как известно, ВР ранее дала разрешение на арест Царева по факту посягательства на территориальную целостность, независимость и государственный суверенитет Украины. В свою очередь Залдостанов (Хирург) известен своими неоднократными антиукраинскими заявлениями.