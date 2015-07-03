Фракция БПП требует переголосовать закон о валютных кредитах из-за кнопкодавства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в парламенте.

По словам Кононенко, есть четко зафиксированный факт, что народный депутат Андрей Павелко не присутствовал в сессионном зале, но его карточка проголосовала.

Как сказал Кононенко, “господина Павелко не было в стране. В 12.30 он вылетел из “Борисполя” в Париж как глава Федерации футбола Украины на встречу... Его не было, но его карточка (была), и возможно, что это была провокация”.

Кононенко добавил, что на запрос Государственная пограничная служба ответила, когда Павелко пересекал границу Украины.

Читайте такжеОтозвать голоса за закон 1558-1 невозможно, такой процедуры нет - регламентный комитет РадыПо его словам, в связи с этим планируется в соответствии с регламентом ВР поставить на переголосование данный закон.

Кононенко подчеркнул, что обсуждались разные варианты решения данного вопроса, в том числе возможность отзыва голосов депутатами Украины, но “юристы объяснили, что это ничего не дает”.

Он подчеркнул необходимость сделать все для того, чтобы именно в парламенте было решено эту проблему, а не перекладывать ее на президента Украины Петра Порошенко.

В то же время он добавил, что в случае, если все же закон пойдет на подпись президенту, можно спрогнозировать, что он его заветирует.

По словам Кононенко, многие члены его фракции не разобрались в ситуации или сделали ошибку из-за давления извне, учитывая митинг под парламентом и блокирование здания людьми, которые требовали принятия закона. Как сказал Кононенко, депутатам приходили СМС-сообщения с угрозами.

Кононенко отметил: “В нашей фракции четкая позиция, что этим голосованием президента просто подставили. Поэтому необходимо этот вопрос решать в рамках парламента”.

Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, что обязывает банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев, по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

Народные депутаты Игорь Луценко, Александр Черненко, Алена Шкрум и Олег Мусий заявили, что хотят отозвать свои голоса за закон. В регламентном комитете Рады отметили, что процедуры отзыва голосов не существует.