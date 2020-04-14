цей матеріал доступний українською

В Раде на коронавирус болеют несколько депутатов – Разумков

19:42, 14 апреля 2020
Политика
62 0
Фамилии инфицированных Разумков назвать отказался / фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 среди народных депутатов.

Читайте такжеАдвокаты Черновол заявили отвод судье Вовку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос, какой процент депутатов сейчас болеет коронавирусом.

"Очень незначительный процент депутатов. Я думаю, что буквально несколько народных депутатов сейчас, мне будет некорректно переходить на фамилии, болеют коронавирусом. Есть депутаты, которые находятся на самоизоляции. Потому что они имели общение с теми или иными коллегами по парламенту, у которых было подозрение, или, к сожалению, была подтверждена такая информация", - сообщил Разумков.

Он добавил, что на работу парламента, на сегодняшний день, это не влияет отрицательно.

Как сообщал УНИАН, Разумков уточнил, что внеочередное заседание парламента может состояться 16 или 22 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter