В Раде на коронавирус болеют несколько депутатов – Разумков

Разумков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди депутатов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 среди народных депутатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос, какой процент депутатов сейчас болеет коронавирусом.

"Очень незначительный процент депутатов. Я думаю, что буквально несколько народных депутатов сейчас, мне будет некорректно переходить на фамилии, болеют коронавирусом. Есть депутаты, которые находятся на самоизоляции. Потому что они имели общение с теми или иными коллегами по парламенту, у которых было подозрение, или, к сожалению, была подтверждена такая информация", - сообщил Разумков.

Он добавил, что на работу парламента, на сегодняшний день, это не влияет отрицательно.

Как сообщал УНИАН, Разумков уточнил, что внеочередное заседание парламента может состояться 16 или 22 апреля.