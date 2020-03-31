Открытие рынка земли: в Раде зарегистрировали уже пять проектов, которые блокируют подписание "земельного" закона

Два новых проекта постановления зарегистрировали депутаты от "Батькивщины".

В Верховной Раде Украины зарегистрировано уже 5 проектов постановлений, которые блокируют подписание закона о рынке земли.

Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

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Так, народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко зарегистрировал проект постановления (№2178-10-П3) об отмене решения ВР о принятии закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10 от 10.10.2019). Текста проекта постановления на сайте ВР пока еще не обнародован.

Также Ивченко вместе с коллегой по фракции Иваном Кириленко зарегистрировал еще один проект постановления - №2178-10-П4 - с аналогичным названием. Его текста на сайте ВР пока тоже нет.

Как известно, в случае регистрации в парламенте подобных постановлений, председатель Верховной Рады не может подписать и передать на подпись президенту закон, которого это касается, пока проект постановления не будет рассмотрен на заседании парламента и отклонен.

Как известно, в случае регистрации в парламенте подобных постановлений, председатель Верховной Рады не может подписать и передать на подпись президенту закон, которого это касается, пока проект постановления не будет рассмотрен на заседании парламента и отклонен.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10). Закон поддержали 259 народных депутатов.

Закон о запуске рынка земли необходимо было принять для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда.

Как заявил 27 марта президент Владимир Зеленский, власти договорились с руководством МВФ, что после принятия парламентом законов о банковском регулировании и о запуске рынка земли Украина на протяжении около 15 дней получит от фонда первый транш - 1,75-2 млрд долларов.

31 марта внефракционные депутаты Антон Поляков и Оксана Савчук зарегистрировали в ВР проекты постановлений, которые блокируют подписание закона о рынке земли (№№2178-10-П и 2178-10-П1). Ими предлагается отменить решение парламента о принятии соответствующего закона.

Кроме того, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и депутат из ее фракции Ивченко зарегистрировали в ВР проект постановления №2178-10-П2, которым предлагается отменить решение о принятии закона о рынке земли.